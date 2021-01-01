Россиянин Терентьев обвинил норвежца Клебо в своём падении на «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Терентьев обвинил норвежца Йоханнеса Клебо в своём падении в полуфинале классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски».
«Я пошёл на спуск, на повороте Клебо пятками своих лыж дал мне по лыжам и срубил меня. Поговорить с ним? Да он сразу убежал. Никаких протестов не будет. В четвертьфинале мне швед палку выбил из лапки – такое редко, но бывает. Спасибо тем, кто дал мне палку достаточно быстро, я даже не успел заметить, кто это был», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Терентьев задел лыжу лидера общего зачёта многодневки Клебо и потерял равновесие перед финишем, оба лыжника лидировали в заезде. Из-за падения россиянин не сумел квалифицироваться в финал.
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