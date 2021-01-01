Александр Терентьев упал в борьбе с Йоханнесом Клебо в спринте на «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Терентьев упал в борьбе с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо в полуфинале спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) и выбыл из борьбы за выход в финал.
Терентьев задел лыжу лидера общего зачёта многодневки и потерял равновесие.
В конце ноября Терентьев завоевал золотую медаль в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Результат россиянина составил 2.31,90. Он опередил Клебо на 1,18 секунды.
Йоханнес — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2018/2019.
Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме 4 января.
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