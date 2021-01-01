«Сам виноват». Ретивых рассказал причину невыхода в финал на этапе в Оберстдорфе

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал, почему не смог преодолеть барьер полуфинала в спринте на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
«Допустил ошибку – нельзя было заходить плугом в повороты, а перед финишным подъёмом я как раз сделал это из-за того, что Пол Голберг меня начал подрезать, я даже руку выставлял в поворот. Из-за того, что очень много проехал плугом, у меня сошла вся мазь, и уже в начале подъёма я не мог зацепиться колодкой. Ребята убегали, а я не мог ничего сделать, пытался даже выйти из лыжни, но всё бессмысленно. Здесь нужно бежать и требуется хороший толчок, как при летней имитации, а когда это не получается, то ничего не сделать. Сам виноват.
Поеду ли в Италию? Да, побегу Тур до конца», – цитирует Ретивых «Матч ТВ».
- 1 января 2022
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