Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» после победы в спринте на 2-м этапе «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» пост после победы в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Второе и третье места также остались за представителями Норвегии – Эриком Вальнесом и Полом Голбергом.

«То, что нужно в начале нового года», — подписал снимок Клебо.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Отметим, что данной победой Клебо побил легендарный рекорд соотечественника Петтера Нортуга по количеству побед на этапах Кубка мира во всех гонках (мужчины). Для Клебо это 48-я высшая награда на Кубке мира в карьере, Рекорд Нортуга – 47. При этом победа в Оберстдорфе пятая для Йоханнеса в текущем сезоне (и четвёртая подряд в спринте).