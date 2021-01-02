Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» после победы в спринте на 2-м этапе «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» пост после победы в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Второе и третье места также остались за представителями Норвегии – Эриком Вальнесом и Полом Голбергом.
«То, что нужно в начале нового года», — подписал снимок Клебо.
Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.
Отметим, что данной победой Клебо побил легендарный рекорд соотечественника Петтера Нортуга по количеству побед на этапах Кубка мира во всех гонках (мужчины). Для Клебо это 48-я высшая награда на Кубке мира в карьере, Рекорд Нортуга – 47. При этом победа в Оберстдорфе пятая для Йоханнеса в текущем сезоне (и четвёртая подряд в спринте).
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