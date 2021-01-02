Крянин: Терентьев погорячился, сказав, что его «срубил» Клебо

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин прокомментировал инцидент между россиянином Александром Терентьевым и норвежцем Йоханнесом Клебо, произошедший в полуфинале классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Напомним, Терентьев задел лыжу лидера многодневки Клебо и потерял равновесие перед финишем, оба лыжника лидировали в заезде. Из-за падения россиянин не сумел квалифицироваться в финал. Клебо же финишировал первым, а впоследствии выиграл гонку. Позднее Терентьев обвинил Клебо в падении.

«Подавать протест на падение Терентьева точно не стоило. Александр немного погорячился, сказав, что его «срубили». Он шёл сзади. Клебо не мог видеть, что было за ним. Норвежец смотрел только вперёд. Наша команда не подавала протеста, потому что это лишь небольшая потеря концентрации. Вины Клебо здесь никакой нет. Только Терентьев сам виноват», — приводят слова Крянина «Известия».