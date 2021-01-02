Американский журналист: не понимаю, что делал Терентьев в борьбе с Клебо

Американский журналист Натаниэль Хёрц высказался об инциденте, произошедшем в полуфинале классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» между россиянином Александром Терентьевым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

Напомним, Терентьев задел лыжу лидера общего зачёта многодневки Клебо и потерял равновесие перед финишем, оба лыжника лидировали в заезде. Из-за падения россиянин не сумел квалифицироваться в финал. Клебо же финишировал первым, а впоследствии выиграл гонку. Позднее россиянин обвинил норвежца в падении.

«Мы видели, как Терентьев победил Клебо в Руке. И в Оберстдорфе Александр был своеобразным героем дня. В четвертьфинале он сломал палку, зубами избавился от ручки, потом взял новую палку. После своего классного манёвра он то ли выиграл этот забег, то ли пришёл вторым, пройдя в следующий раунд. В полуфинале Терентьев шёл рядом с Клебо. Не совсем понимаю, что он делал в той ситуации. Он просто выбил себя из борьбы, слегка коснувшись кончиком своих лыж задней части лыж Клебо. Очень обидно, потому что Терентьев хорошо выступал, и мы уже видели, что он способен побеждать Клебо», — сказал Хёрц в подкасте FasterSkier.