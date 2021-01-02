Эбба Андерссон: у меня есть всё для того, чтобы выиграть «Тур де Ски»

Шведская лыжница Эбба Андерссон оценила свои шансы в борьбе за победу в генеральной классификации «Тур де Ски». Перед двумя решающими гонками многодневки она занимает шестое место, уступая россиянке Наталье Непряевой 1 минуту и 14 секунд.



«Знаю, что впереди две гонки, которые обычно хорошо мне подходят, но, как всегда, это новые соревнования с новыми условиями. Ничего просто так не даётся. Важно отработать гонку на максимуме. Думаю, у меня есть всё для того, чтобы преуспеть. С таким настроем я подхожу к решающим гонкам. Особенно к завтрашней, но и к финальному подъёму на Альпе Чермис тоже. У меня остаются все шансы.



Если будет возможность поработать командно, то однозначно стоит попробовать. Но пока мы не заостряли на этом внимания. Главное — это мне самой хорошо пройти. Это альфа и омега. Конечно, Фриды не хватает, особенно тогда, когда она показала такую хорошую форму на последних стартах», — приводит слова Андерссон SVT.