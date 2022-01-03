«Нашла тренера-общественника». Вероника Степанова показала фотографии с Петтером Нортугом

Российская лыжница Вероника Степанова в своём «инстаграме» опубликовала фотографии с двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, норвежцем Петтером Нортугом.

«Нашла тренера-общественника по отработке стильного финиша», — написала Степанова.

Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой

Ранее Степанова рассказала о своём отношении к Петтеру: «Нортуг — мой герой. Он яркий пример того, как нужно общаться со СМИ и публикой. Я не хочу подражать его действиям, но его «инстаграм» меня вдохновляет».

Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Она не смогла принять участия в «Тур де Ски» из-за отравления.