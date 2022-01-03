Победа Натальи Непряевой в масс-старте — 100-я для российских лыжниц в Кубке мира
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Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей масс-старта классическим стилем на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Это 100-я победа для российских лыжниц в личных гонках Кубка мира.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме. Масс-старт, классический стиль, 10 км. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 29.51,3.
2. Хейди Венг (Норвегия) — +3,7.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +4,8.
Непряева сохранила лидерство в общем зачёте многодневки. «Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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