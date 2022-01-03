В сборной России отреагировали на золото Непряевой в масс-старте «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе Натальи Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Россиянка лидирует в общем зачёте престижных соревнований.

«Мы очень довольны этой победой. Наталья является специалистом классического хода — это её доминирующий ход и сильная сторона. В таких гонках Непряева чувствует себя комфортно, ощущает силу. Среди этих девушек нет сильных спринтеров, поэтому у Непряевой было преимущество в финишном рывке.

Бригада очень хорошо подготовила лыжи. Лыжи хорошо держали ход и помогли сохранить силы для этого финишного рывка», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.