Иван Якимушкин: на третьем круге для меня масс-старт стал индивидуальной гонкой

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал результат масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он занял девятое место, победителем гонки стал Йоханнес Клебо, второе место занял Ийво Нисканен, а тройку лучших замкнул Алексей Червоткин.



«Не могу найти понимания, почему не получилась гонка. Вроде всё было нормально. Предстартовое состояние тоже нормальное. Но на третьем круге для меня масс-старт стал индивидуальной гонкой. Я понимал, что мне очень тяжело. В том, что происходило рядом со мной, я уже не участвовал. Просто пытался идти тем темпом, который можно выдержать до финиша, потому что было очень сложно. Не понимаю, почему. Не позволяло состояние. Шёл, терпел, работал просто на себя, чтобы потерять как можно меньше секунд. Когда получалось встать к кому-то в спину, я старался держаться. Рад, что хотя бы на финишном подъёме и спуске я успел обойти некоторых соперников и зайти сегодня в десятку.



Состояние на данный момент не такое, как хотелось бы. Но, надеюсь, что оно придёт к Олимпиаде. Чтобы не получилось так, что здесь мы щеголяем, а дальше будем стоять», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».