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Стартовые номера российских лыжниц на заключительном этапе «Тур де Ски»

Стартовые номера российских лыжниц на заключительном этапе «Тур де Ски»
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Завтра, 4 января, состоится заключительный этап престижной многодневки «Тур де Ски». Названы стартовые номера российских лыжниц. Заключительная гонка пройдёт в формате масс-старта, дистанция составит 10 км.

Наталья Непряева, лидирующая перед заключительным этапом, получила 1-й стартовый номер. Её отрыв в общем зачёте от ближайшей преследовательницы, шведки Эббы Андерссон (2), составляет 1 минуту 12 секунд. 3-й стартовый номер у финской лыжницы Кертту Нисканен — ей на Альпе Чермис придётся отыгрывать у россиянки 1 минуту 19 секунд.

Татьяна Сорина — седьмая в генеральной классификации, но у неё будет 9-й номер. Также заключительную гонку побегут Анастасия Рыгалина (30), Лилия Васильева (33) и Христина Мацокина (42).

Женская гонка стартует в 13:30 по московскому времени.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.
2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.19.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.21.
5. Хейди Венг (Норвегия) +1.40.
6. Джессика Диггинс (США) +1.42.
7. Татьяна Сорина (Россия) +1.42.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.59.
9. Катарина Хенниг (Германия) +2.10.
10. Анамария Лампич (Словения) +2.15…

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