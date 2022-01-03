Стартовые номера российских лыжниц на заключительном этапе «Тур де Ски»

Завтра, 4 января, состоится заключительный этап престижной многодневки «Тур де Ски». Названы стартовые номера российских лыжниц. Заключительная гонка пройдёт в формате масс-старта, дистанция составит 10 км.



Наталья Непряева, лидирующая перед заключительным этапом, получила 1-й стартовый номер. Её отрыв в общем зачёте от ближайшей преследовательницы, шведки Эббы Андерссон (2), составляет 1 минуту 12 секунд. 3-й стартовый номер у финской лыжницы Кертту Нисканен — ей на Альпе Чермис придётся отыгрывать у россиянки 1 минуту 19 секунд.



Татьяна Сорина — седьмая в генеральной классификации, но у неё будет 9-й номер. Также заключительную гонку побегут Анастасия Рыгалина (30), Лилия Васильева (33) и Христина Мацокина (42).



Женская гонка стартует в 13:30 по московскому времени.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.

2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.19.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.21.

5. Хейди Венг (Норвегия) +1.40.

6. Джессика Диггинс (США) +1.42.

7. Татьяна Сорина (Россия) +1.42.

8. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.59.

9. Катарина Хенниг (Германия) +2.10.

10. Анамария Лампич (Словения) +2.15…