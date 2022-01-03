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«Тур де Ски» — 2021/2022, общий зачёт, женщины

«Тур де Ски», общий зачёт: Наталья Непряева лидирует перед последней гонкой
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Российская лыжница Наталья Непряева, победившая в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, укрепила лидерство в общем зачёте многодневки. Завтра, 4 января, состоится последняя гонка — масс-старт свободным стилем.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.
2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.19.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.21.
5. Хейди Венг (Норвегия) +1.40.
6. Джессика Диггинс (США) +1.42.
7. Татьяна Сорина (Россия) +1.42.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.59.
9. Катарина Хенниг (Германия) +2.10.
10. Анамария Лампич (Словения) +2.15...
21. Лилия Васильева (Россия) +5.21…
36. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.43.
37. Екатерина Смирнова (Россия) +6.45…
40. Христина Мацокина (Россия) +7.41…
44. Яна Кирпиченко (Россия) +8.21.

Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс. «Тур де Ски» завершится 4 января в Валь-ди-Фьемме.

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