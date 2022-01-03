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Клебо одержал 46-ю победу в карьере в личных гонках на Кубке мира и повторил рекорд Дэли

Клебо одержал 46-ю победу в карьере в личных гонках на Кубке мира и повторил рекорд Дэли
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил рекорд легендарного соотечественника Бьорна Дэли. Клебо стал победителем масс-старта на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Это 46-я победа в личных гонках на этапах Кубка мира для норвежца. По этому показателю он сравнялся с Дэли.

Примечательно, что Клебо покорилось это достижение в 25 лет. Дэли установил свой рекорд в 1999 году, когда ему был 31 год.

Йоханнес уверенно лидирует в общем зачёте «Тур де Ски». Перед заключительной гонкой многодневки он опережает россиянина Александра Большунова, занимающего второе место, на две минуты.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.
2. Александр Большунов (Россия) +2.00.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.
5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.

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