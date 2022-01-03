Экс-тренер Финляндии: Клебо выиграет «Тур де Ски», если не случится болезнь или поломка

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юлхя поделился мнением о результатах престижной многодневки «Тур де Ски». Перед заключительным днём соревнований в общем зачёте многодневки уверенно лидирует норвежец Йоханнес Клебо. Он опережает россиянина Александра Большунова, занимающего второе место, на две минуты.



«В числе догоняющих нет ни одного лыжника, который был бы известен своим мощнейшим ходом в финальную гору. Так что Клебо победит, если вдруг не случится болезнь или поломка снаряжения. А Нисканен будет стремиться победить в борьбе за третье место», — цитирует Юлхя Iltalehti.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39.

2. Александр Большунов (Россия) +2.00.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.49.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) + 3.04.

5. Пол Голберг (Норвегия) +3.09.