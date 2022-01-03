Де Фабиани рассказал о массовом завале, спровоцированном Эвеном Нортугом

Итальянский лыжник Франческо де Фабиани рассказал о завале, который произошёл в начале масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Уже в начале гонки произошёл завал, в который попала целая группа лыжников. По словам де Фабиани, в случившемся был виноват норвежец Эвен Нортуг, брат Петтера Нортуга.



«Норвежец оказался между двух дорожек и наехал на мои лыжи. Это было неумышленно, но нанесло сильный удар по моей гонке. Очень обидно. Сегодняшняя гонка была важна для меня. Мне нравится эта трасса, и я мог бы добиться чего-то получше, если бы не этот инцидент», — цитирует де Фабиани Expressen.

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял финский лыжник Ийво Нисканен, а бронзовую медаль завоевал россиянин Алексей Червоткин.