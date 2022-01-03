Эвен Нортуг прокомментировал массовый завал на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Эвен Нортуг прокомментировал инцидент, который произошёл в начале масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Уже в начале гонки образовался массовый завал, в который попала группа лыжников. Итальянец Франческо де Фабиани заявил, что инцидент спровоцировал именно Нортуг.



«Неприятный и ненужный инцидент. У меня уже потом не было сил наверстать упущенное, но не хочу сходить, если нет травмы. Что случилось? Я знаю, что случилось. Одно мгновение — и я уже внезапно лежу на трассе. Это действительно могла быть моя вина. Не буду говорить, что виноват де Фабиани. Я хотел заехать в лыжню и, возможно, был невнимателен», — цитирует Нортуга Expressen.

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял финский лыжник Ийво Нисканен, а бронзовую медаль завоевал россиянин Алексей Червоткин.