Эвен Нортуг прокомментировал массовый завал на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Эвен Нортуг прокомментировал инцидент, который произошёл в начале масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Уже в начале гонки образовался массовый завал, в который попала группа лыжников. Итальянец Франческо де Фабиани заявил, что инцидент спровоцировал именно Нортуг.
«Неприятный и ненужный инцидент. У меня уже потом не было сил наверстать упущенное, но не хочу сходить, если нет травмы. Что случилось? Я знаю, что случилось. Одно мгновение — и я уже внезапно лежу на трассе. Это действительно могла быть моя вина. Не буду говорить, что виноват де Фабиани. Я хотел заехать в лыжню и, возможно, был невнимателен», — цитирует Нортуга Expressen.
Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял финский лыжник Ийво Нисканен, а бронзовую медаль завоевал россиянин Алексей Червоткин.
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