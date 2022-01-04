Пярмякоски выступила за пересмотр формата заключительной гонки «Тур де Ски»

Финская лыжница Криста Пярмякоски заявила, что хотела бы изменить формат заключительной гонки многодневки «Тур де Ски». В настоящее время она проходит в виде масс-старта.



«Последняя гонка многодневки в виде масс-старта сбивает с толку. Зрителям и телезрителям было легче следить за результатами при пасьюте. Думаю, преследование было лучше ещё и в плане безопасности: при стартовой толкотне можно сломать палку и отстать. Надеюсь, организаторы вернутся к прежнему формату», — цитирует Пярмякоски Expressen.



Пярмякоски перед заключительной гонкой «Тур де Ски» занимает 4-е место в общем зачёте. Она отстаёт от лидирующей россиянки Натальи Непряевой на 1 минуту 21 секунду. 2-е место занимает Эбба Андерссон из Швеции, а третье — Кертту Нисканен, представляющая Финляндию.