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Пярмякоски выступила за пересмотр формата заключительной гонки «Тур де Ски»

Пярмякоски выступила за пересмотр формата заключительной гонки «Тур де Ски»
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Финская лыжница Криста Пярмякоски заявила, что хотела бы изменить формат заключительной гонки многодневки «Тур де Ски». В настоящее время она проходит в виде масс-старта.

«Последняя гонка многодневки в виде масс-старта сбивает с толку. Зрителям и телезрителям было легче следить за результатами при пасьюте. Думаю, преследование было лучше ещё и в плане безопасности: при стартовой толкотне можно сломать палку и отстать. Надеюсь, организаторы вернутся к прежнему формату», — цитирует Пярмякоски Expressen.

Пярмякоски перед заключительной гонкой «Тур де Ски» занимает 4-е место в общем зачёте. Она отстаёт от лидирующей россиянки Натальи Непряевой на 1 минуту 21 секунду. 2-е место занимает Эбба Андерссон из Швеции, а третье — Кертту Нисканен, представляющая Финляндию.

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