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Нисканен поддержал идею завершать «Тур де Ски» гонкой преследования

Нисканен поддержал идею завершать «Тур де Ски» гонкой преследования
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Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал идею соотечественницы Кристы Пярмякоски вернуться к прежнему формату заключительной гонки «Тур де Ски». В настоящее время последняя гонка многодневки проходит в формате масс-старта. Пярмякоски призвала вернуть гонку преследования.

«Если выбирать между масс-стартом и гонкой преследования в качестве последнего этапа «Тур де Ски», то я предпочитаю пасьют, как было раньше», — цитирует Нисканена Expressen.

Перед заключительной гонкой «Тур де Ски» Нисканен занимает в общем зачёте третье место. На втором месте располагается Александр Большунов, представляющий Россию, а лидирует норвежец Йоханнес Клебо. Он опережает Большунова на две минуты, а Нисканена — на 2 минуты и 49 секунд.

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