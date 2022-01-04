Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Легков выиграл любительский забег в гору на «Тур де Ски», победив Дюрхауга

Александр Легков выиграл любительский забег в гору на «Тур де Ски», победив Дюрхауга
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжном марафоне, россиянин Александр Легков одержал победу в любительском забеге в гору Альпе-Чермис (Италия), где пройдут финальные масс-старты многодневки «Тур де Ски» у мужчин и у женщин. Вторым к финишу пришёл двукратный чемпион мира в эстафете, норвежец Никлас Дюрхауг. Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг не стартовал.

Напомним, в 2013 году Александр Легков одержал победу в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Также на счету российского спортсмена серебро Олимпиады-2014 в эстафете и две медали (серебро и бронза, завоёванные в эстафетах на чемпионатах мира 2007 и 2013 годов.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022