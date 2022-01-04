Александр Легков выиграл любительский забег в гору на «Тур де Ски», победив Дюрхауга
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Олимпийский чемпион 2014 года в лыжном марафоне, россиянин Александр Легков одержал победу в любительском забеге в гору Альпе-Чермис (Италия), где пройдут финальные масс-старты многодневки «Тур де Ски» у мужчин и у женщин. Вторым к финишу пришёл двукратный чемпион мира в эстафете, норвежец Никлас Дюрхауг. Двукратный олимпийский чемпион, норвежец Петтер Нортуг не стартовал.
Напомним, в 2013 году Александр Легков одержал победу в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Также на счету российского спортсмена серебро Олимпиады-2014 в эстафете и две медали (серебро и бронза, завоёванные в эстафетах на чемпионатах мира 2007 и 2013 годов.
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