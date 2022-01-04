Крянин: трофей «Тур де Ски» поможет Непряевой уверенно подготовиться к Олимпиаде

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в престижной многодневке «Тур де Ски». Непряева в заключительной гонке заняла четвёртое место, но этого хватило для общей победы. Она стала первой россиянкой в истории, выигравшей «Тур де Ски».



«У Натальи был план на гонку. Думаю, что основной задачей была не победа в горе, а именно желание удержать в руках трофей «Тур де Ски». Было важно контролировать ситуацию, чтобы ничего не случилось. Задача на гонку была выполнена на 100 процентов. Это просто радость и гордость за Наталью и команду.



Смотрю на девчонок, которые за ней, и возникает мысль, что эта победа будет мотивировать других. Все будут понимать, что вот он — трофей, что всё возможно, и он может оказаться и у них в руках.



Сейчас главная цель — это подготовка к Олимпийским играм. Трофей «Тур де Ски» позволит и поможет Наталье более спокойно и уверенно подготовиться и показать результаты, которые мы все ждём», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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