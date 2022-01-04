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Непряева: Бородавко и Легков сильно повлияли, что я не стала сниматься с «Тур де Ски»

Непряева: Бородавко и Легков сильно повлияли, что я не стала сниматься с «Тур де Ски»
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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями от исторической победы на «Тур де Ски». Она стала первой в истории России лыжницей, выигравшей многодневку.

«Хрустальная пирамида» за первое место тяжёлая, тяжелее чем за второе (улыбается). Килограммов пять, наверное, весит. Куда делась? Не знаю, забрал кто-то, обещали вернуть (улыбается).

Бородавко и Легков очень сильно повлияли на то, что я не стала сниматься с «Тур де Ски». Саша после первой гонки провёл со мной психологическую беседу, убедил, что надо бежать дальше, и не прогадал.

Сегодня однозначно была самая тяжёлая гонка. Но и в Ленцерхайде, и в Оберстдорфе было непросто.

На равнине Таня Сорина меня старалась где-то пропустить, а где-то я ей старалась не мешать. А в гору я уже просто шла своим темпом, старалась не сбиваться и держать впереди спины лидеров», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

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