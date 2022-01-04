Дмитрий Губерниев раскритиковал формат соревнований на «Тур де Ски» — 2022

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о формате соревнований на «Тур де Ски» в 2022 году. По мнению эксперта, изменение формата было ошибкой.
«Формат нынешнего «Тур де Ски» видится мне очень странным. Мне непонятно, что делает Международная федерация. Проводить соревнования исключительно из спринтерских гонок и масс-стартов без скиатлонов, без гонок преследования — это очень странно. Соревнования очень многое потеряли с точки зрения зрелищности.
Международная федерация ничего не делает, чтобы лыжи вышли на новый уровень. Говоря об организации лыжных соревнований в сравнении с биатлоном, она просто сельская. Хочется, чтобы село превратилось в преуспевающий город», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 4 января 2022
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