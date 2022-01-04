Хагстрём прокомментировала победу в спринтерском зачёте «Тур де Ски»

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём подвела итоги заключительной гонки «Тур де Ски». Спортсменка из Швеции заняла лишь 45-е место в масс-старте. Она призналась, что ей было очень тяжело подниматься в подъём, на который не хватило сил.



«Последняя гора далась мне очень тяжело. Решила пойти сегодня за баллами в спринтерский зачёт. Понимала, что после этого мне надо просто выжить в гору. Я смогла это сделать, но было тяжело продолжать идти.



На «Тур де Ски» двигалась от гонки к гонке. Когда мы дошли до Валь-ди-Фьемме, я поняла, что у меня есть шанс взять спринтерский кубок. Сосредоточилась на этом. Думала только о том, как дойти до финиша в двух последних гонках, чтобы у меня был максимум очков. Круто, что мне это удалось», — цитирует Хагстрём пресс-служба FIS.