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Хагстрём прокомментировала победу в спринтерском зачёте «Тур де Ски»

Хагстрём прокомментировала победу в спринтерском зачёте «Тур де Ски»
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Шведская лыжница Йоханна Хагстрём подвела итоги заключительной гонки «Тур де Ски». Спортсменка из Швеции заняла лишь 45-е место в масс-старте. Она призналась, что ей было очень тяжело подниматься в подъём, на который не хватило сил.

«Последняя гора далась мне очень тяжело. Решила пойти сегодня за баллами в спринтерский зачёт. Понимала, что после этого мне надо просто выжить в гору. Я смогла это сделать, но было тяжело продолжать идти.

На «Тур де Ски» двигалась от гонки к гонке. Когда мы дошли до Валь-ди-Фьемме, я поняла, что у меня есть шанс взять спринтерский кубок. Сосредоточилась на этом. Думала только о том, как дойти до финиша в двух последних гонках, чтобы у меня был максимум очков. Круто, что мне это удалось», — цитирует Хагстрём пресс-служба FIS.

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