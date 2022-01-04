Якимушкин вылетел с трассы на первых километрах заключительной гонки «Тур де Ски»

Российский лыжник Иван Якимушкин вылетел с трассы перед выходом со стадиона в заключительной гонке «Тур де Ски».

Итальянец Франческо де Фабиани, который ехал перед Якимушкиным, поскользнулся, упал, и его развернуло под ноги россиянину, которому ничего не оставалось, кроме как выехать за разметку. Так как инцидент случился ещё на стадионе, тренеры сборной России сразу же бросились к Ивану — проверить, не пострадало ли его снаряжение. Всё обошлось, и Иван вернулся в гонку на 44-й позиции, отставая от лидера на 11 секунд.

Многодневка «Тур де Ски» завершается сегодня, 4 января, коньковым масс-стартом на гору Альп-де-Чермис. Перед гонкой лидирующий норвежец Йоханнес Клебо выигрывал у россиянина Александра Большунова 2 минуты.