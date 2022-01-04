Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Лыжные гонки, «Тур де Ски» — 2021/2022: мужчины/женщины, масс-старт в гору, финал, онлайн-трансляция 4 января 2022

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Непряевой осталось чуть-чуть потерпеть до трофея! LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
,
Наталья Непряева, «Тур де Ски»
Комментарии
Финальная гонка «Тур де Ски»: россиянка должна вытерпеть финальный подъём, чтобы в первый раз выиграть хрустальную пирамиду.
"Тур де Ски" - 2021/2022. Полное расписание гонок
Новость по теме
«Тур де Ски», общий зачёт: Наталья Непряева лидирует перед последней гонкой

Во вторник, 4 января в Италии состоятся финальные гонки престижной многодневки «Тур де Ски». Лыжники завершат соревнование тяжелейшим 10-километровым масс-стартом в гору Альпе Чермис. Наталья Непряева перед финальной гонкой имеет все шансы впервые в истории России выиграть многодневку в женском зачёте: она имеет минутный отрыв перед ближайшей соперницей. А вот Александру Большунову будет очень сложно: он проигрывает Клебо две минуты. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию финальных гонок.

Live Ангелина Николаева

Видео с самыми яркими моментами женского масс-старта, где Непряева финишировала первой!

12:36 Ангелина Николаева

Непряева выиграла два последних старта и перед последней гонкой многодневки возглавляет общий зачёт «Тур де Ски». Её преимущество над ближайшей соперницей Эббой Андерссон — 1.12 мин.

12:31 Ангелина Николаева

Сегодня в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдут заключительные гонки многодневки «Тур де Ски»!

Получится ли у Натальи Непряевой остаться лидером общего зачёта и стать первой российской победительницей многодневки? Сможет ли Большунов совершить чудо и догнать Клебо?

Всё решится в захватывающей и непредсказуемой гонке в гору Альпе Чермис!

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022