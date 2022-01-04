Лыжные гонки. «Тур де Ски». Непряевой осталось чуть-чуть потерпеть до трофея! LIVE

Во вторник, 4 января в Италии состоятся финальные гонки престижной многодневки «Тур де Ски». Лыжники завершат соревнование тяжелейшим 10-километровым масс-стартом в гору Альпе Чермис. Наталья Непряева перед финальной гонкой имеет все шансы впервые в истории России выиграть многодневку в женском зачёте: она имеет минутный отрыв перед ближайшей соперницей. А вот Александру Большунову будет очень сложно: он проигрывает Клебо две минуты. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию финальных гонок.
Видео с самыми яркими моментами женского масс-старта, где Непряева финишировала первой!
Непряева выиграла два последних старта и перед последней гонкой многодневки возглавляет общий зачёт «Тур де Ски». Её преимущество над ближайшей соперницей Эббой Андерссон — 1.12 мин.
Сегодня в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдут заключительные гонки многодневки «Тур де Ски»!
Получится ли у Натальи Непряевой остаться лидером общего зачёта и стать первой российской победительницей многодневки? Сможет ли Большунов совершить чудо и догнать Клебо?
Всё решится в захватывающей и непредсказуемой гонке в гору Альпе Чермис!
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