Лыжные гонки. «Тур де Ски». Непряевой осталось чуть-чуть потерпеть до трофея! LIVE

Финальная гонка «Тур де Ски»: россиянка должна вытерпеть финальный подъём, чтобы в первый раз выиграть хрустальную пирамиду.

Во вторник, 4 января в Италии состоятся финальные гонки престижной многодневки «Тур де Ски». Лыжники завершат соревнование тяжелейшим 10-километровым масс-стартом в гору Альпе Чермис. Наталья Непряева перед финальной гонкой имеет все шансы впервые в истории России выиграть многодневку в женском зачёте: она имеет минутный отрыв перед ближайшей соперницей. А вот Александру Большунову будет очень сложно: он проигрывает Клебо две минуты. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию финальных гонок.