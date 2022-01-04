Якимушкин рассказал о завале, случившемся в заключительной гонке «Тур де Ски»

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал завал в начале заключительной гонки «Тур де Ски». Россиянин попал в завал вскоре после старта. В результате он занял лишь 14-е место.



«Упал и всё, какие ощущения? Фабиани залетел в яму, упал и я улетел вместе с ним. Как я? Ну так. Разодрал ногу, кровь немного. А так всё нормально. Но, блин, позицию потерять перед горловиной и улететь в пятидесятые места… Что тут говорить о подъёме уже?

Просто это совсем не та гонка, где ты начинаешь подъём с отставанием в 30 секунд в начале. И ладно бы ты мог идти своим темпом, ты идешь другим темпом постоянно и тебе нужно выгрызать эти повороты, чтобы кого-то обогнать. Это совсем не то, что я хотел сегодня. Давно не был так расстроен. Были хорошие лыжи, хорошее состояние, какое-то глупое падение… Лучше здесь, чем на Олимпиаде? Лучше нигде», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».