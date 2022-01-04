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Большунов объяснил, почему не смог отыграть 2 минуты у Клебо на «Тур де Ски»

Большунов объяснил, почему не смог отыграть 2 минуты у Клебо на «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Большунов подвёл итоги своего выступления на «Тур-де Ски» — 2021/2022.

Александр стал вторым, уступив 2 минуты и 3 секунды норвежцу Йоханнесу Клебо. Это отставание образовалось ещё до восхождения на гору Альп-де-Чермис в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Две минуты можно было отыграть. Но не с таким моим состоянием и не с таким Йоханнесом, который в такой отличной форме. Думаю, ему можно просто перестать тренироваться, поехать на Олимпийские игры и брать своё. Форма у него настолько хорошая, что он обыгрывает нас в каждой гонке. Очень сложно пока что-то делать с ним.

Какая у меня будет форма в Пекине? Увидим через месяц. Я согласен с тем, что лучше взять своё на Олимпиаде. Ждать осталось недолго. Через месяц посмотрим, кто на что способен на самом деле.

Лыжи сегодня хорошо работали. Сегодня сложная погода, очень тепло. Перед разминкой казалось, что лыжи вообще не едут, но сервисмены постарались, и всё было отлично», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Большунов попробует догнать Клебо на финальной горе! LIVE Лыжные гонки. «Тур де Ски». Большунов попробует догнать Клебо на финальной горе! LIVE
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