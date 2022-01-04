Нортуг: такого Клебо невозможно победить

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг высказался о победе соотечественника Йоханнеса Клебо в многодневке «Тур де Ски». Клебо стал победителем общего зачёта, несмотря на то, что в заключительной гонке занял лишь 5-е место.



«Фантастическое выступление Клебо. Самый уверенный победитель Тура за всё время, если считать и мужчин, и женщин. Он никогда не перестаёт производить впечатление. Больше всего впечатляет то, что Йоханнес не устаёт после спринтов. Вчера он ушёл в отрыв на масс-старте, а сегодня показал себя более сильным как горовосходитель. Такого Клебо невозможно победить», — цитирует Нортуга Expressen.



Отметим, что второе место в общем зачёте занял россиянин Александр Большунов. Он выигрывал «Тур де Ски» в течение двух последних лет.