Нортуг: такого Клебо невозможно победить

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг высказался о победе соотечественника Йоханнеса Клебо в многодневке «Тур де Ски». Клебо стал победителем общего зачёта, несмотря на то, что в заключительной гонке занял лишь 5-е место.
«Фантастическое выступление Клебо. Самый уверенный победитель Тура за всё время, если считать и мужчин, и женщин. Он никогда не перестаёт производить впечатление. Больше всего впечатляет то, что Йоханнес не устаёт после спринтов. Вчера он ушёл в отрыв на масс-старте, а сегодня показал себя более сильным как горовосходитель. Такого Клебо невозможно победить», — цитирует Нортуга Expressen.
Отметим, что второе место в общем зачёте занял россиянин Александр Большунов. Он выигрывал «Тур де Ски» в течение двух последних лет.
- 4 января 2022
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