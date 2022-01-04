Вяльбе: Большунов далёк от своей суперформы, но время есть

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о планах Александра Большунова до Олимпийских игр в Пекине.

Большунов стал вторым в общем зачете многодневки «Тур де Ски» и планирует ехать на предолимпийский этап Кубка мира в Планицу.

«Понятно, что Саша далёк от своей суперформы, но время есть. Надеюсь, они подумают над тем, стоит ли бежать на Кубке мира перед Пекином. Ещё поговорю с Юрием Викторовичем Бородавко в том числе, нужно ли ехать в Планицу. На месте Саши не стала бы этого делать. Но если убедят, аргументируют…

В целом Саша набирает форму, что видно. Он наш лидер, и лидер серьёзный по сравнению со всеми остальными. Конечно, те проблемы, которые у него были в течение подготовительного этапа, бесследно не прошли. Надеюсь, он сможет как-то форсировать подготовку и подойти к главному старту сезона в других кондициях», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».