Вероника Степанова рассказала о съёмке с Петтером Нортугом
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Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о съёмке своей тренировки с двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, норвежцем Петтером Нортугом.
«Идея корреспондента TV2 Эрнста Лерсвина и самого Петтера. Приехали на тренировку, всё сняли минут за 20. Собираюсь ли воспользоваться советами Нортуга? Да, собираюсь — и буду очень, очень стараться, чтобы возможность выпала», — написала Степанова в своём «инстаграме».
Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Она не смогла принять участие в «Тур де Ски» из-за отравления. Нортуг объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.
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