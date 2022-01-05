Вероника Степанова рассказала о съёмке с Петтером Нортугом

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о съёмке своей тренировки с двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира, норвежцем Петтером Нортугом.

«Идея корреспондента TV2 Эрнста Лерсвина и самого Петтера. Приехали на тренировку, всё сняли минут за 20. Собираюсь ли воспользоваться советами Нортуга? Да, собираюсь — и буду очень, очень стараться, чтобы возможность выпала», — написала Степанова в своём «инстаграме».

Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария). Она не смогла принять участие в «Тур де Ски» из-за отравления. Нортуг объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года.