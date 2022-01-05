Шведский лыжник заявил, что Клебо может выиграть 6 золотых медалей ОИ-2022. Тот ответил
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон высказал мнение, что трёхкратный чемпион ОИ норвежец Йоханнес Клебо достаточно силён, чтобы бороться за золото во всех шести гонках на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Клебо кажется непобедимым. Он силён и хорошо работает. Он никогда не перестаёт производить впечатление. Сейчас он лучший во всех видах и является претендентом на золото во всех гонках в Пекине», — приводит слова Хальфварссона NRK.
«Я ещё не решил, сколько гонок побегу. Мне нужно ещё потренироваться с Арильдом (Монсеном, тренером сборной Норвегии. — Прим. «Чемпионата») и дедушкой. Но очень хочется пробежать все дистанции», — ответил Клебо.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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