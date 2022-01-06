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Шведский эксперт: Непряева пришла 4-й и смотрит, победила ли она. Паршивая драматургия

Шведский эксперт: Непряева пришла 4-й и смотрит, победила ли она. Паршивая драматургия
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Шведский журналист Expressen Томас Петтерссон назвал «паршивой драматургией» новый формат заключительной гонки «Тур де Ски».

«Когда Непряева пересекала финишную черту абсолютным победителем, по другую сторону уже были три лыжницы. И ей пришлось посмотреть на большой экран и увидеть своё время, чтобы быть абсолютно уверенной в своей победе. Паршивая драматургия.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила последний этап с гонки преследования на масс-старт, потому что посчитала, что это сделает восхождение более захватывающим. Удалось ли им это? Ничуть. К тому же как для лыжников, так и для телезрителей всё стало совсем запутанным.

Кроме того, есть ещё один аспект — это изменение также усложнило задачу для преследователей. Например, для Эббы Андерссон. Непряевой было бы намного сложнее начать восхождение в одиночку, впереди всех, не зная, как быстро приближаются догоняющие, сражаясь с самой собой и нервами. Вместо этого она отпустила Андерссон и Венг и спокойно ехала чуть поодаль, контролируя, чтобы они не оторвались слишком далеко.

Странно то, что это будет продолжаться. Хотя большинство лыжников согласны с необходимостью вернуть пасьют, потому что раньше всё было более захватывающим. И они, конечно, правы», — написал Петтерссон в своей статье.

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