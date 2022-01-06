Шведский эксперт: Непряева пришла 4-й и смотрит, победила ли она. Паршивая драматургия

Шведский журналист Expressen Томас Петтерссон назвал «паршивой драматургией» новый формат заключительной гонки «Тур де Ски».

«Когда Непряева пересекала финишную черту абсолютным победителем, по другую сторону уже были три лыжницы. И ей пришлось посмотреть на большой экран и увидеть своё время, чтобы быть абсолютно уверенной в своей победе. Паршивая драматургия.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила последний этап с гонки преследования на масс-старт, потому что посчитала, что это сделает восхождение более захватывающим. Удалось ли им это? Ничуть. К тому же как для лыжников, так и для телезрителей всё стало совсем запутанным.

Кроме того, есть ещё один аспект — это изменение также усложнило задачу для преследователей. Например, для Эббы Андерссон. Непряевой было бы намного сложнее начать восхождение в одиночку, впереди всех, не зная, как быстро приближаются догоняющие, сражаясь с самой собой и нервами. Вместо этого она отпустила Андерссон и Венг и спокойно ехала чуть поодаль, контролируя, чтобы они не оторвались слишком далеко.

Странно то, что это будет продолжаться. Хотя большинство лыжников согласны с необходимостью вернуть пасьют, потому что раньше всё было более захватывающим. И они, конечно, правы», — написал Петтерссон в своей статье.