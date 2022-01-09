Лыжница Терезе Йохауг признана «Спортсменкой года» в Норвегии. Прошлой зимой на чемпионате мира в Оберстдорфе она завоевала три золотых медали в личном зачёте и ещё одно золото в эстафете в составе норвежской сборной.

«У меня был фантастический сезон, и я должна поблагодарить за это лыжную ассоциацию и моих подруг по команде. Отдельная благодарность спонсорам и партнёрам, моей семье и моему молодому человеку Нильсу Якобу Хоффу. Я очень благодарна всем за помощь и поддержку. Большое спасибо жюри», — приводит слова Йохауг VG.

Другими номинантами на приз были Жанетт Хегг Дуэстад (стрельба), Тириль Экхофф (биатлон), Каролине Бьеркели Гровдаль (лёгкая атлетика), Кэролайн Грэм Хансен (футбол), Гида Вествольд Хансен (двоеборье), Сольфрид Коанда (тяжёлая атлетика), Марен Лундбю (прыжки с трамплина) и Рагне Виклунд (конькобежный спорт).

Лучшим спортсменом года был признан легкоатлет Карстен Вархольм, а в номинации «Прорыв года» первенствовал биатлонист Стурла Холм Легрейд.