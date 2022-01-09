Стало известно, когда российские лыжники отправятся в Пекин для участия в Олимпиаде

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда команда отправится в Пекин (Китай) для участия в Олимпийских играх – 2022.

«Олимпийская сборная по лыжным гонкам вылетит 29 января из Милана в Пекин. Сервисная бригада полетит из Москвы чартером, привезёт лыжи и оборудование», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.