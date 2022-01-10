Подписчица обратилась к Веронике Степановой по поводу комбинезона. Та ответила

Лыжница сборной России Вероника Степанова ответила подписчице в «Инстаграме» на вопрос, в каком комбинезоне ей удобнее бегать. Ранее 21-летняя Степанова показала форму сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Вероника, а можно вопрос – бегать удобнее в цельном комбинезоне или когда верх и низ раздельные? Я не лыжница, но мне со стороны почему-то кажется, что цельные удобнее должны быть», — спросила подписчица в комментариях к посту лыжницы в «Инстаграме».
«Есть оба. Я использую ситуативно. Но чаще всё-таки слитный комбез», — ответила спортсменка.
Посмотреть фото формы России на ОИ-2022 можно в «инстаграме» Вероники Степановой.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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