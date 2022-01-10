«Всё, мир рухнул». Александр Легков рассказал о трудностях выступления на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал о сложностях выступления в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». Он стал победителем этих соревнований в 2013 году. В 2021-м «Тур де Ски» выиграли россиянка Наталья Непряева и норвежец Йоханнес Клебо.
«Как правило, спортсмены тренируются круглый год, очень много часов делают, много километров. Поэтому особых проблем нет. Когда идёт многодневка, ты к ней готов, потому что накручиваешь километры круглый год. Даже если ты переступил через какую-то черту и устал сильно, тебе хватает одной ночи, чтобы восстановиться и чтобы на следующий день было более-менее нормально.
Лыжные гонки — такой вид спорта, что суперкомпенсацию никто не отменял. Это тоже проверено временем. Бывает так, что ты ничего не можешь сделать, бежишь лидером, проигрываешь и на максимум вырабатываешься. Приезжаешь на финиш и думаешь: как на следующий день бежать? Суперкомпенсация включается — на следующий день наоборот всё, и ты просто летишь. Не сравнить с тем днём, когда умирал на трассе и ничего не мог сделать.
Когда идёшь первым-вторым, борешься за призы, за топ-5 и тебя ночью срубает, температура 39 — вот это кризис. Половину «Тура» прошёл, а тут раз — и температура. В этот момент всё, мир рухнул. В такие моменты понимаешь, что бежать уже невозможно.
А когда ты идёшь и понимаешь, что выигрываешь, в этот момент начинаешь думать, как ты к этому пришёл. Тогда уже всё всплывает: детство, родители, первые лыжи. Понимание того, как здорово, что шёл, шёл и дошёл. И сегодня ничего не должно случиться такого, чтобы этого не произошло. Ты уже понимаешь осознанно, что никто не догонит и просто нужно доехать до финиша. Последний километр это всё переваривается. Понимаешь, что вся жизнь проплыла не зря и один из турниров есть в копилке. Ради этого стоит жить и тренироваться», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».
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