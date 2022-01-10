Резцова: отмена стартов перед Олимпиадой — проблема. Соревновательность необходима

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала отмену этапа Кубка мира в Словении.

«Старты, конечно, нужны. Пара гонок точно бы пригодилась ребятам перед Олимпиадой. Выход один — проводить свои скоростные тренировки. Возможно, найти местные соревнования на месте сбора. Старты очень нужны.



Видимо, остаётся вариант только бегать между собой. Соревновательность необходима. До Олимпиады ещё месяц. Это большой перерыв. Это проблема, которая может повлиять на результат», — заявила Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Этап Кубка мира в Планице должен был пройти с 22 по 23 января. В программу соревнований изначально входили классические спринтерские гонки и скиатлоны.