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Бьорген оценила шансы Карлссон в борьбе с Йохауг на Олимпиаде

Бьорген оценила шансы Карлссон в борьбе с Йохауг на Олимпиаде
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Восьмикратная олимпийская чемпионка, 41-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген оценила шансы Фриды Карлссон в борьбе с Терезе Йохауг на Олимпийских играх в Пекине.

«Я уверена, что Терезе добьётся успеха на Олимпийских играх. Конечно, Фрида изменилась по сравнению с прошлым годом, но Терезе стала более раздражительной. Я разговариваю с ней, и она чувствует себя ещё более сосредоточенной, когда ей бросают такие вызовы.

Фрида очень хорошо выступала перед Рождеством, но с тех пор она немного сбавила обороты. Хорошо, что она отменила «Тур де Ски» для себя и вместо этого сосредоточилась на интенсивной подготовке», – приводит слова Бьорген Aftonbladet.

Йохауг признана «Спортсменкой года» в Норвегии. Прошлой зимой на чемпионате мира в Оберстдорфе она завоевала три золотых медали в личном зачёте и ещё одно золото в эстафете в составе норвежской сборной.

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