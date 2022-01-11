Губерниев — о составе лыжников на ОИ: жаль, что Ретивых не попал. Спринтеров не осталось

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выбор состава сборной России по лыжным гонкам на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Мужскую команду представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев, за женскую сборную выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

«Неожиданностей нет никаких, сильнейший состав. Жаль, конечно, что Ретивых не попал. Чистых спринтеров у нас совсем не осталось. Надежда на тех, кто может совмещать спринт и дистанцию. Шансы будут, состав хороший. Очень сбалансированный, этих людей я и ожидал увидеть.

Теперь вопрос, как скажется отсутствие стартов. Это общая проблема. Получается, что длинные гонки на Олимпиаде спортсмены побегут впервые в сезоне. Но с этим надо жить, будем болеть. А я буду комментировать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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