Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе объяснила, почему жена Александра Большунова не поедет на ОИ-2022 в Пекине

Елена Вяльбе объяснила, почему жена Александра Большунова не поедет на ОИ-2022 в Пекине
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему бывшая лыжница Анна Большунова, супруга лидера мужской национальной команды Александра Большунова, не поедет на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Анна Большунова (в девичестве — Жеребятьева) регулярно сопровождает российского спортсмена, когда он выступает на международных соревнованиях.

«Во время Игр у них не будет возможности встречаться, потому что те, кто будет жить в Олимпийской деревне, смогут посещать только стадион. Всё закрыто, через забор точно никто лазить не будет», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022