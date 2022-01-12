Елена Вяльбе объяснила, почему жена Александра Большунова не поедет на ОИ-2022 в Пекине
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, почему бывшая лыжница Анна Большунова, супруга лидера мужской национальной команды Александра Большунова, не поедет на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Анна Большунова (в девичестве — Жеребятьева) регулярно сопровождает российского спортсмена, когда он выступает на международных соревнованиях.
«Во время Игр у них не будет возможности встречаться, потому что те, кто будет жить в Олимпийской деревне, смогут посещать только стадион. Всё закрыто, через забор точно никто лазить не будет», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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