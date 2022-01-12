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Эмиль Иверсен: почему, чёрт возьми, мой организм не справился с нагрузками?

Эмиль Иверсен: почему, чёрт возьми, мой организм не справился с нагрузками?
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал о своей форме менее чем за месяц до старта Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

«Если бы Олимпиада была в эти выходные, ничего бы не получилось. Не буду подробно рассказывать результаты своих тестов, но у меня есть проблема с перетренированностью. Осень — самый сложный период. В это время всё должно быть очень хорошо. Но я работал чрезмерно. Это кажется несправедливым. Почему, чёрт возьми, мой организм не справился с нагрузками?

Есть тысяча факторов, которые оказывают влияние. За слишком тяжёлые тренировки приходится расплачиваться. Наша команда работала в поте лица, у нас были экстремально тяжёлые тренировочные сессии. Я думал, что смогу переварить нагрузки, но слегка превысил порог. С другой стороны, это спорт самого высокого уровня и это Олимпиада. Здесь приходится немного гадать.

Теперь я знаю, в чём причина. Мы выяснили это за месяц до первой гонки в Пекине. Было бы лучше подойти к соревнованиям без каких-то проблем, но думаю, что у меня достаточно времени, чтобы изменить ситуацию. Буду тренироваться относительно нормально, никакого экстрима и тяжёлых сессий. Теперь только приятные и не слишком длинные тренировки. Я подготовлю своё тело к Олимпиаде», — приводит слова Иверсена VG.

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