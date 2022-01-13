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FIS сообщила об отсутствии запрета на фтор C8 в Китае, где пройдёт Олимпиада-2022

FIS сообщила об отсутствии запрета на фтор C8 в Китае, где пройдёт Олимпиада-2022
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что смазки для лыж с так называемым фтором C8, запрещённым в Евросоюзе, не являются запрещёнными в Китае. С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

«На данный момент в Китае нет запрета на это», — приводит слова представителя FIS норвежское издание Dagbladet.

Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6 или смазкой, не содержащей фтора.

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