Сервисёр: все сборные готовят лыжи с запрещённым фтором. Норвежцы грузовиками вывозили C8

Сервисёр одной из зарубежных сборных по лыжным гонкам прокомментировал новость, что норвежские и шведские лыжники использовали нелегитимные смазки на Кубке Скандинавии. Ранее рейс-директор FIS Пьер Миньере подтвердил факт использования нелегитимных смазок и подчеркнул, что это мошенничество.

«Никто не будет стрелять себе в ногу, все команды готовят лыжи теми средствами, которые остались в запасе. Со фтором C8, конечно. Доказать нарушение, а именно использование фтора, невозможно, прибора так и нет. Как сейчас проверяют сервисёров? Приходят представители FIS, смотрят на те средства, что находятся в чемоданчиках. Но там ведь только то, что разрешено. А на деле всё иначе.

Насколько мне известно, как только было принято решение о запрете фтора, норвежский сервис подогнал к складам производителей грузовики и полностью выкупил все средства с С8. Думаю, у них никаких проблем нет», — рассказал «Чемпионату» на условиях анонимности один из сервисёров, работающих в иностранной сборной.

Речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6 или смазкой, не содержащей фтора.