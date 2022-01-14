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Американский фристайлист после падения потерял сознание во время соревнований

Американский фристайлист после падения потерял сознание во время соревнований
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Американский фристайлист Джордж МакКуинн получил серьёзные повреждения во время этапа Кубка мира по могулу в Дир Уэйли (США). Спортсмен преодолевал дистанцию, но затем неудачно упал и ударился затылком.

После этого падения МакКуинн потерял сознание. В итоге он скатился вниз, не придя в себя. Из-за жёсткого падения спортсмена соревнования пришлось остановить. Его в итоге отправили в больницу, где МакКуинну оказали необходимую помощь.

В федерации позднее сообщили, что спортсмен находится в стабильном состоянии.

Победителем соревнований стал Микаэль Кингсберри. Канадец в 100-й раз поднялся на пьедестал на этапах Кубка мира по могулу. В Дир Уэйли он поднимался на пьедестал 15 раз.

Видео можно посмотреть в «Телеграме».

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