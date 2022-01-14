Американский фристайлист после падения потерял сознание во время соревнований
Поделиться
Американский фристайлист Джордж МакКуинн получил серьёзные повреждения во время этапа Кубка мира по могулу в Дир Уэйли (США). Спортсмен преодолевал дистанцию, но затем неудачно упал и ударился затылком.
После этого падения МакКуинн потерял сознание. В итоге он скатился вниз, не придя в себя. Из-за жёсткого падения спортсмена соревнования пришлось остановить. Его в итоге отправили в больницу, где МакКуинну оказали необходимую помощь.
В федерации позднее сообщили, что спортсмен находится в стабильном состоянии.
Победителем соревнований стал Микаэль Кингсберри. Канадец в 100-й раз поднялся на пьедестал на этапах Кубка мира по могулу. В Дир Уэйли он поднимался на пьедестал 15 раз.
Видео можно посмотреть в «Телеграме».
Комментарии
- 14 января 2022
-
15:25
-
13:02
-
12:16
-
06:02
-
05:28
-
05:00
-
04:44
- 13 января 2022
-
21:07
-
15:11
-
14:36
-
13:31
-
13:25
-
13:18
-
13:09
-
12:50
-
12:50
-
12:10
-
09:40
-
01:13
- 12 января 2022
-
21:13
-
20:12
-
18:44
-
14:50
-
14:39
-
13:21
-
13:10
-
12:26
-
12:09
-
12:02
-
12:01
-
10:55
-
00:42
-
00:06
- 11 января 2022
-
23:59
-
23:44
Партнерский контент