Американский фристайлист после падения потерял сознание во время соревнований

Американский фристайлист Джордж МакКуинн получил серьёзные повреждения во время этапа Кубка мира по могулу в Дир Уэйли (США). Спортсмен преодолевал дистанцию, но затем неудачно упал и ударился затылком.



После этого падения МакКуинн потерял сознание. В итоге он скатился вниз, не придя в себя. Из-за жёсткого падения спортсмена соревнования пришлось остановить. Его в итоге отправили в больницу, где МакКуинну оказали необходимую помощь.



В федерации позднее сообщили, что спортсмен находится в стабильном состоянии.

Победителем соревнований стал Микаэль Кингсберри. Канадец в 100-й раз поднялся на пьедестал на этапах Кубка мира по могулу. В Дир Уэйли он поднимался на пьедестал 15 раз.

Видео можно посмотреть в «Телеграме».