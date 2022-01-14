Стартовый порядок российских лыжниц и лыжников на разделку серии Visma Ski Classics

Стал известен стартовый порядок российских лыжниц и лыжников в классической разделке La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.

Женщины. Россия:

505. Екатерина Смирнова (Team Robinson Trentino)…

512. Татьяна Сорина (Team Futura Alta Quota Trentino)…

522. Дина Некрасова (Русская зима)…

529. Ольга Царева (Русская зима)…

533. Варвара Прохорова (Ski-Willy Marathon Team Austria)…

537. Анастасия Рыгалина (Русская зима).

Мужчины. Россия:

3. Максим Вылегжанин (Русская зима)…

7. Сергей Ардашев (Team Robinson Trentino)…

12. Ермил Вокуев (Русская зима)…

19. Евгений Белов (Team Naeringsbanken)…

21. Александр Гребенько (Русская зима)…

33. Алексей Шемякин (Русская зима)…

42. Сергей Устюгов (Team Futura Alta Quota Trentino)…

52. Дмитрий Баграшов (Team Robinson Trentino)…

79. Андрей Кузнецов (Русская зима).

Старт женской разделки запланирован на 10:00 по московскому времени. Мужская гонка пройдёт в 11:30 мск.

Напомним, ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что российские лыжники выйдут 15 января на старт короткой разделки на 10 км La Venosta Time Trial, которая входит в программу Visma Ski Classics.