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Артём Мальцев рассказал об особенностях работы на высокогорье

Артём Мальцев рассказал об особенностях работы на высокогорье
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Российский лыжник Артём Мальцев, находящийся с национальной командой на предолимпийском сборе в Италии, рассказал об особенностях тренировок в высокогорной среде.

«Высота опасная, поэтому сейчас более объёмистые тренировки. Сейчас надо пройти акклиматизацию, акклиматизироваться и дальше уже делать интервальную работу», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Ранее старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что олимпийская сборная по лыжным гонкам вылетит 29 января из Милана в Пекин.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.

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