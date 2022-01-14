Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила перспективы российских лыжников на Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.
«Никаких медальных прогнозов на Олимпиаду не даю. Самые непредсказуемые соревнования — это Олимпийские игры. Но команда сильная, умеющая и показывающая хорошие результаты. Я уверена, что у нас будут медали. Давайте просто вместе болеть за ребят и девчонок. Сейчас сложная ситуация с ковидом. Мне кажется, самое главное — всех сохранить в полном здравии до Олимпийских игр.
Что касается эстафет, наконец-то у женщин появилось не три, а четыре-пять человек, и мы даже можем из кого-то выбирать. Уверена, что если всё сложится хорошо, то девчонки тоже могут побороться за золотую медаль», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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