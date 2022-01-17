Юлия Ступак: почему-то рука справа не даёт мне покоя

Лыжница сборной России Юлия Ступак показала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». Снимок сделан в Италии.

«Ciao Cacao. Ничего, что я на итальянском? P. S. Почему-то рука справа не даёт мне покоя. Что видите?» — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Юлии Ступак.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«В правой руке ложка, в левой вилка. К обеду готова».

«Правая рука на резинке».

«Что я вижу? Очаровательную девушку, непревзойдённую красавицу и самую любимую спортсменку!»

«А с чьей правой стороны?»

В настоящее время Ступак готовится к зимней Олимпиаде, которая пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

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