Юлия Ступак: почему-то рука справа не даёт мне покоя
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Лыжница сборной России Юлия Ступак показала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». Снимок сделан в Италии.
«Ciao Cacao. Ничего, что я на итальянском? P. S. Почему-то рука справа не даёт мне покоя. Что видите?» — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Юлии Ступак.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«В правой руке ложка, в левой вилка. К обеду готова».
«Правая рука на резинке».
«Что я вижу? Очаровательную девушку, непревзойдённую красавицу и самую любимую спортсменку!»
«А с чьей правой стороны?»
В настоящее время Ступак готовится к зимней Олимпиаде, которая пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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