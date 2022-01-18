Карлссон рассказала, как восприняла штраф за столкновение с Диггинс на «Тур де Ски»
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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, как восприняла штраф, наложенный на неё дирекцией «Тур де Ски» за столкновение с американкой Джессикой Диггинс.
«Создал ли штраф какие-то дополнительные психологические проблемы для меня? Нет, я всегда стараюсь относиться к происходящему в позитивном ключе. В данной ситуации я поняла, что у меня есть несколько дополнительных дней для отдыха дома. Теперь же я сосредоточена на совсем других задачах», — сказала Карлссон в интервью SVT.
Карлссон прервала участие в «Тур де Ски» после четырёх этапов из шести после трёхминутного штрафа, наложенного на неё из-за столкновения с Диггинс в четвертьфинале спринта. Сейчас шведская спортсменка готовится к Олимпиаде в итальянском местечке Ливиньо.
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